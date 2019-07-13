«Эльбрусское кольцо»: восемь перевалов преодолели военные в рамках отбора к АрМИ-2019

В Кабардино-Балкарской Республике прошел шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, который завершил II этап Международного конкурса «Эльбрусское кольцо», стартовавший 2 июля, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. Во время второго этапа участники конкурса преодолели восемь перевалов и выполнили шесть спецзаданий конкурса из 14.

В марше приняли участие девять команд из Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Главного управления Генерального штаба, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии.

«В девятый соревновательный день участники состязаний преодолели участок маршрута: перевал Кебек (3350 м) - перевал Вероника (3200 м) - перевал ЭКТ (3400 м) - перевал Хотютау - Ледовое озеро, а также выполнили специальное спецзадание № 12 "транспортировка пострадавшего"», - рассказал Астафьев.

По правилам спецзадания каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения готовило одного из участников к транспортировке, а затем транспортировало его по участку протяженностью два километра с крутизной склонов не менее 30 градусов.

Лучший результат по итогам этого спецзадания показала команда Федеральной службы войск национальной гвардии (1000 баллов), второе место заняла команда Главного управления Генерального штаба (994), третье - команда ЮВО (903), четвертое - команда ДВОКУ (876).

«После 12 спецзаданий горное подразделение Главного управления Генерального штаба набрало 10866 баллов и уверенно лидирует в общем зачете. На втором месте команда Восточного военного округа (9625), на третьем - команда Федеральной службы войск национальной гвардии (9444), на четвертом - команда Центрального военного округа (8341)», - добавили в пресс-службе.

Впереди у участников еще два спецзадания.

Всеармейский этап конкурса завершится 15 июля в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания. Лучший альпинистский взвод ВС РФ представит Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в начале августа в Приэльбрусье.