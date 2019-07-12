Грохот танков и залпы артиллерии: кадры самых масштабных в истории учений на Сахалине

На Сахалине военные провели самые масштабные в истории тактические учения по обороне острова. В мероприятиях задействованы три тысячи человек и около 700 единиц боевой техники. Тренировки проводились сразу на двух полигонах острова.

В рамках сценария учений, мотострелки заняли ближний рубеж и нанесли по условному противнику удары из всех орудий. По неприятелю била реактивная и ствольная артиллерия, танки Т-80. На каждом вездеходе, движущемся в сторону «врага», установили противотанковые управляемые ракеты, стрелки в окопах были усилены огнеметами «Шмель».

Мотострелки действовали при поддержке армейской авиации с воздуха. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминаторы» нанесли удары неуправляемыми снарядами и уничтожили бронетехнику условного врага.

В какой-то момент над полигоном начал кружить вражеский беспилотник. В борьбу же вступили специальные группы, которые есть в каждом мотострелковом подразделении. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», зенитные установки «Шилка» и операторы переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» ликвидировали вражеские дроны.

Мотострелки, артиллерия и авиация действуют в составе разведывательно-огневого и ударного контуров. Это новый тактический прием, введенный на основе опыта ведения спецопераций в Сирии. Итоги учений подведет лично командующий войсками Восточного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко.