Медики ВМФ РФ спасают «раненых» морпехов на Балтике: кадры маневров

Военные медики под Калининградом на полигоне «Хмелевка» провели специальные маневры по условным эвакуации и спасению морпехов флота. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«Бронетранспортер БТР- 82А соединения морской пехоты флота был подбит условным противником, в результате чего члены экипажа получили ранения и ожоги, представляющие угрозу для жизни военнослужащих», - так описан один из сценариев происшествия для военных медиков в сообщении.

В это время флотским медикам предстоит провести эвакуацию пострадавших военнослужащих на большой десантный корабль, находящийся в море. Делают это бойцы медвзвода с помощью бронированной медицинской машины, а также впервые - с помощью быстроходных лодок и вертолетов морской авиации Ка-27ПС.

Отмечается, что перенос раненых осуществлялся на транспортно-иммобилизующих матрацах, позволяющих обеспечить абсолютную неподвижность человека и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Ранее сообщалось, что российские военные медики приняли на «вооружение» полевые реанимации.