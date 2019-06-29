В Петрозаводске отметили День города и 75-ю годовщину освобождения от фашистов

В Петрозаводске на площади Кирова прошел военно-исторический парад в честь 75-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков, а также Дня города.

Парад открывала группа со штандартом Карельского фронта и знаменами частей и соединений, которые участвовали в обороне и освобождении Карелии. Затем прошла военная техника во главе с боевым танком Т-34 времен Отечественной войны. Жители города также увидели модернизированные танки Т-72, пушки на тягачах и современные образцы техники, в частности систему залпового огня «Град», стрелковое и артиллерийское вооружение.

Рота почетного караула и личный состав ЗВО в форме времен Великой Отечественной прошествовали по площади после техники, а в небо поднимались боевые самолеты и вертолеты.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, на площади Кирова стоят десять единиц техники, с которыми все желающие могут сфотографироваться. Выставка техники будет работать до 15.00.