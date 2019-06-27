Экипажи Т-72Б3 совершили марш в рамках проверки боеготовности

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Оренбургской области, отработали подготовку техники и подразделений к переброске в заданный район в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности.

«Танкисты выполнили марш до станции погрузки и погрузили на железнодорожные платформы более 30 танков Т-72Б3», - сообщили в Минобороны России.

В районах ожидания погрузки с личным составом проведены занятия по отработке нормативов по погрузке и выгрузке техники, материальных средств и личного состава, уточнение расчетов на перевозку подразделений бригады различными видами транспорта, отметили в ведомстве.

«Перевозка техники железнодорожным транспортом позволяет существенно сократить время на перегруппировку войск на различные операционные направления», - добавили в Минобороны.

24 июня начата внезапная проверка войск и сил ЦВО. По замыслу внезапной проверки, в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.