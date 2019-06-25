Несколько соединений армии ВВО и ЮВО подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности
По тревоге подняты артиллеристы в Волгоградской области, пять соединений армии в Бурятии и Каспийская флотилия на юге.
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Внезапная проверка боеготовности была объявлена 24 июня в ЦВО. Вслед за ней, на день позже, по тревоге, подняли пять общевойсковых соединений Восточного округа.
Мотострелки, артиллеристы и танкисты отработали ночной марш-бросок и уже в ближайшее время проведут тактические учения.
В Южном округе более тридцати кораблей Каспийской флотилии выполнят ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Морпехам предстоит воспрепятствовать высадке десанта условного противника. Кроме того, будут отработаны противоминные задачи.
О приказе Главнокомандующего провести внезапную проверку накануне объявил министр обороны Сергей Шойгу. Всего состоится более пятидесяти учений.