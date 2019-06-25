Несколько соединений армии ВВО и ЮВО подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности

Внезапная проверка боеготовности была объявлена 24 июня в ЦВО. Вслед за ней, на день позже, по тревоге, подняли пять общевойсковых соединений Восточного округа.

Мотострелки, артиллеристы и танкисты отработали ночной марш-бросок и уже в ближайшее время проведут тактические учения.

В Южном округе более тридцати кораблей Каспийской флотилии выполнят ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Морпехам предстоит воспрепятствовать высадке десанта условного противника. Кроме того, будут отработаны противоминные задачи.

О приказе Главнокомандующего провести внезапную проверку накануне объявил министр обороны Сергей Шойгу. Всего состоится более пятидесяти учений.