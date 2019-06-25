Корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт для подготовки к военно-морскому параду

Два рейдовых буксира отряда судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы отбуксировали пушечный корабль «Полтава» из Санкт-Петербурга в Кронштадт, где он примет участие в подготовке к Главному Военно-морскому параду, посвященному Дню ВМФ России.

© Минобороны России

В Кронштадте на корабль погрузят около ста тонн балласта и установят на нем пушки.

Как рассказал представитель Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало, во время парада «Полтава» будет стоять во главе парадной линии кораблей у Дворцового моста.

© Минобороны России

Кроме того, начиная с третьего июля «Полтава», расположившись на Английской набережной, начнет принимать гостей. Экскурсоводы уже готовят уникальную программу для всех желающих совершить путешествие в Петровскую эпоху.