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Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Дамаск

Наталья Вальханская
22:10 24.06.2019
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2148 гуманитарных акций.
Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Дамаск
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хаммурия провинции Дамаск.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2148 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3447,6 тонн.

Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Мамухия (дважды), Наби-Юнес, Сандран, Джубб, Эль-Арейм провинции Латакия, Хамамият (четырежды), Эль-Аси, Хуайз и Корназ провинции Хама, а также НИЦ провинции Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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