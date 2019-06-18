Эхо Сталинградской битвы: саперы ЮВО уничтожили снаряды, более 70 лет пролежавшие в земле

Так, ранее снаряды были обнаружены поисковиками-любители. Они были классифицированы как 43 единицы 76-мм снаряда для пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Из-за невозможности их транспортировки на полигон, саперы подорвали опасную находку на безопасном расстоянии.

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