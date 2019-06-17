Мастерское вождение: в Алабино стартовал армейский этап конкурса «Страж порядка»

В подмосковном Алабино состоялась церемония открытия армейского этапа конкурса АрМИ-2019 «Страж порядка», в рамках которой военные инспекторы исполнили «Автомобильный вальс». Так называется выступление водителей, при котором автомобили движутся с минимальной дистанцией на скорости.

Отмечается, что этап конкурса, на котором определится представитель России на международных соревнованиях военных полицейских в рамках АрМИ-2019, пройдет в четыре этапа.

Так, конкурсанты посоревнуются в стрельбе из штатного стрелкового оружия, преодолении полосы препятствий, гонке патрульного наряда на легковых автомобилях, а также командной гонке с преодолением естественных преград.

Международный конкурс АрМИ-2019 «Страж порядка» пройдет на этом же самом месте с 3 по 17 августа.

Ранее в Волгоградском гарнизоне ЮВО показали, как выбрали лучших «стражей порядка».