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В Военном университете состоялся научный форум «Женщины на службе Отечеству»

Павел Настин
13:47 07.03.2019
В работе форума приняли участие военные атташе Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.
В Военном университете состоялся научный форум «Женщины на службе Отечеству»
© Фото: Военный университет МО РФ

VI Международный научный форум «Женщины на службе Отечеству» состоялся в Военном университете.

В этом году форум вышел на новый уровень, о чем свидетельствует количество научных и творческих работ, поступивших в конкурсную комиссию: их более 190. В мероприятиях форума приняли участие около 200 курсантов и кадет, представляющих более 30 образовательных учреждений, среди которых вузы Министерства обороны РФ, силовых структур и довузовские образовательные учреждения.

В работе форума приняли участие военные атташе Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан.

В настоящее время в Вооруженных Силах Российской Федерации несут службу около 45 тысяч женщин-военнослужащих, в том числе более 4 тысяч из них носят офицерские погоны. Более 300 тысяч женщин трудятся в структурах Министерства обороны на должностях гражданского персонала.

Приветственное слово к участникам и гостям форума заместителя Министра обороны Российской Федерации, начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Валерьевича Картаполова огласил начальник Военного университета генерал-лейтенант Игорь Викторович Мишуткин.

Затем он открыл процедуру награждения, поздравив с первым местом в номинации «Моя будущая профессия – офицер», вручив диплом и памятную статуэтку курсанту Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова сержанту Юлии Муллагалиевой. Второе место в этой же номинации заняла курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Екатерина Зайцева. Третьим стал курсант Военного университета Виталий Харитонов.

Особой страницей служения Отчеству стало участие женщин в войнах. Во время Великой Отечественной войны в подразделения Красной Армии и на флот по мобилизации и добровольно пришли около полумиллиона советских женщин. Известно множество фактов проявления героизма женщинами в годы Великой Отечественной войны. Имена многих из них, таких как Герои Советского Союза гвардии майор Евгения Жигуленко - легендарный командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, майор Людмила Павличенко - прославленный снайпер Великой Отечественной стали символами героизма и мужества. В ходе Великой Отечественной войны 90 женщин стали Героями Советского Союза.

В составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане за десять лет побывали около 20 тысяч женщин, более 1300 из них награждены орденами и медалями СССР.

Российские женщины также выполняли и продолжают выполнять свой воинский долг в Сирии. Примером героизма стали медсестры старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, которые погибли, спасая чужие жизни в городе Алеппо.

Именно «Женским судьбам на войне» была посвящена номинация, в которой оценивались 96 научных работ. Победу здесь одержала совместная научная работа воспитанников Нахимовского Военно-морского училища Дмитрия Королева и Ивана Семкина.

За второе место дипломом и памятной статуэткой была награждена курсант Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного Виолетта Жбанова.

Третьими здесь стали воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища Владислав Чумейко и Владимир Печерин.

В номинации «Современная женщина: офицер, педагог, ученый» приняли участие 26 работ. Первого места в этой номинации была удостоена курсант Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Татьяна Гладышева. Второе место заняли курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Александра Паршикова и Юлия Клюева, третье - старшина 2-й статьи Военного института (военно-морской политехнический) Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» Алина Колмакова.

Одна из номинаций, в которой представлены 15 научных работ, была посвящена «Образу женщины в культуре народов СНГ». Победила в ней курсант Военного университета Асем Жаксымуратова. Вторым здесь стал курсант Вольского военного института материального обеспечения Раффи Баданян, третьей - курсант Военной академии Ракетных войск Стратегического назначения имени Петра Великого Анастасия Горяинова.

Следующая номинация «Офицерская семья – основа благополучия и успеха» была посвящена традициям офицерских семей. В этой номинации приняли участие 25 научных работ. Первое место здесь заняла учащаяся Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации Мария Саматькина, второе - курсант Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Маргарита Борисова, третье - студентка Академии гражданской защиты МЧС России Диана Вячина.

В рамках форума в Военном университете был организован конкурс творческих работ по тематическому направлению «Женщины на службе Отечеству». Победителями конкурса стали курсанты А. Сошнин, М. Лунева и А. Малахова.

Специального приза «За поддержание семейных традиций женского служения Отечеству» была удостоена курсант Военного университета Анастасия Курбакова.

VI Международный научный форум «Женщины на службе Отечеству» принял резолюцию.

В завершение форума перед участниками выступили оркестр и хор Военного института военных дирижеров (Военного университета).

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