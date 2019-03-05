Десятки тысяч военных РФ поборются за право выступать на АрМИ-2019

Несколько десятков тысяч российских военных примут участие в отборочных соревнованиях Армейских международных игр 2019 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В этом году в отборочных соревнованиях будет задействовано более 51 тысячи человек, 20 тысяч экипажей, расчетов и взводов», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

Армейские международные игры-2019 пройдут в августе на территории 11 государств. Запланирован 31 международный конкурс. Приглашения от Министерства обороны Российской Федерации и других военных ведомств стран-соорганизаторов конкурсов направлены в 86 стран мира.