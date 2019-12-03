Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с вьетнамским коллегой

В рамках визита Фомин посетил спасательное судно Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов», которое в эти дни принимает участие в российско-вьетнамских учениях по поиску и спасению аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.

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