Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с вьетнамским коллегой
Замминистра обороны Вьетнама Нгуен Ти Вин встретился с замглавы российского военного ведомства Александром Фоминым. Беседа состоялась в городе Нячанге, сообщает Министерство обороны РФ.
«Стороны подробно обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, текущее состояние двусторонних отношений в оборонной сфере и приоритетные направления взаимодействия на 2020 год», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
По окончании встречи Фомин возложил венок к подножию мемориала, посвященного памяти советских, российских и вьетнамских военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга на полуострове Камрань.
В рамках визита Фомин посетил спасательное судно Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов», которое в эти дни принимает участие в российско-вьетнамских учениях по поиску и спасению аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.