Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России.
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В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб - Тахтик - Тахтани в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», - сообщил Боренков.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия - электростанция Мабрук, Камишлия - Сагир-Фаукани, Айн-Иса - Байтман в провинции Хасеке, Аджами - Бегекли, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо.