В 2019 году ВДВ получили почти 10 тысяч систем «Арбалет-2»

Более 9 тысяч парашютных систем специального назначения «Арбалет-2» поступили в Воздушно-десантные войска в нынешнем году. Об этом заявил командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как он рассказал журналистам после заседания коллегии Минобороны с участием российского президента Владимира Путина 24 декабря, воинские части и соединения продолжали получать военную и спецтехнику в течение года.

«В войска поставлено более 9 тысяч парашютных систем Д-10 и "Арбалет-2". В войска поставлены 203 единицы бронетанковой техники и более 200 единиц различной автомобильной техники, включая специальные бронеавтомобили, армейские снегоходы и мотовездеходы», - уточнил Сердюков.

В частности, отметил генерал-полковник, Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение ВДВ получило батальонный комплект современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», ставший шестым по счету в ВДВ.

Кроме того, как сообщил командующий, в этом году на полигонах и учебно-материальной базе соединений и воинских частей провели более 2,4 тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки различного масштаба с проведением боевых стрельб, вождения и занятий по основным предметам боевой подготовки. Главным из них Сердюков назвал участие войск в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», где был десантирован парашютно-десантный полк (около 2,5 тысяч десантников и более 200 единиц техники).

«Высокую оценку от руководства Минобороны России получили десантно-штурмовые действия Ульяновского соединения ВДВ на вертолетах при отработке тактических действий подразделений "нового типа"», - подчеркнул он.

По словам Сердюкова, в 2019 году личный состав соединений и воинских частей совершил более 190 тысяч прыжков с парашютом. В ходе учений было десантировано 362 объекта. Всего в этом году 57 воинских частей и подразделений были включены в перечень «ударных», что в 1,4 раза превысило показатели прошлого года.