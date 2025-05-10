Белоусов встретился с министром обороны Узбекистана

Министр обороны России Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Мы никогда не забудем, какую цену заплатила Узбекская ССР за Победу в Великой Отечественной войне», - сказал Андрей Белоусов.

Глава оборонного ведомства РФ отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом.

В свою очередь министр обороны Узбекистана поблагодарил российского коллегу за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в Параде Победы.

По итогам встречи стороны подписали план реализации Программы стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу со своим коллегой из Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.