Белоусов провел переговоры с министрами обороны Мали и Буркина-Фасо

Российский министр обороны Андрей Белоусов сегодня провел переговоры со своим коллегой из Мали корпусным генералом Садио Камарой. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество военных ведомств двух стран. Об этом сообщили в МО РФ.

«Много вопросов, которые мы сейчас решаем и есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить», - отметил Андрей Белоусов.

В свою очередь Садио Камара поздравил министра обороны РФ с 80-летним юбилеем Великой Победы. Он также выразил уверенность, что Россия вскоре победит в специальной операции.

Кроме того, Андрей Белоусов сегодня встретился с главой военного ведомства Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре. Он отметил, что африканская страна является близким другом и союзником РФ.

«Уверен, что совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии», - подчеркнул Андрей Белоусов.

Селестин Симпоре отметил, что наши страны далеко продвинулись военно-техническом сотрудничестве. Он также выразил благодарность за приглашение на Парад Победы.

Напомним, ранее министр обороны РФ встретился с коллегами из Абхазии, Казахстана, Киргизии, Конго и Узбекистана.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.