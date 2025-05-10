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Белоусов провел переговоры с министрами обороны Мали и Буркина-Фасо

Главы ведомств обсудили военное сотрудничество.
2025-05-10 19:31:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский министр обороны Андрей Белоусов сегодня провел переговоры со своим коллегой из Мали корпусным генералом Садио Камарой. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество военных ведомств двух стран. Об этом сообщили в МО РФ.

«Много вопросов, которые мы сейчас решаем и есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить», - отметил Андрей Белоусов.

В свою очередь Садио Камара поздравил министра обороны РФ с 80-летним юбилеем Великой Победы. Он также выразил уверенность, что Россия вскоре победит в специальной операции.

Кроме того, Андрей Белоусов сегодня встретился с главой военного ведомства Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре. Он отметил, что африканская страна является близким другом и союзником РФ.

«Уверен, что совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии», - подчеркнул Андрей Белоусов.

Селестин Симпоре отметил, что наши страны далеко продвинулись военно-техническом сотрудничестве. Он также выразил благодарность за приглашение на Парад Победы.

Напомним, ранее министр обороны РФ встретился с коллегами из Абхазии, Казахстана, Киргизии, Конго и Узбекистана.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #мали #буркина-фасо #МО РФ #Андрей Белоусов
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