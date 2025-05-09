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Ансамбль инженерных войск поздравил бойцов в зоне СВО и госпиталях с Днем Победы

Артисты посетили российских военнослужащих в зоне СВО и в госпиталях, поздравив их с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
2025-05-09 04:12:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В преддверии Дня Великой Победы Ансамбль солистов инженерных войск Вооруженных Сил РФ провел ряд выступлений в зоне проведения специальной военной операции.

На пунктах дислокации подразделений, выполняющих боевые задачи, и в госпиталях перед ранеными военнослужащими артисты исполнили различные песни, включая «Когда мы были на войне» и легендарную «День Победы».

Также они дают концерты патриотической песни для школьников. Тем самым они продолжают дело фронтовых бригад времен Великой Отечественной войны - поддерживают боевой дух находящихся на передовой военнослужащих. Своими песнями они стараются напомнить, что каждый воин - уже герой, его ждут дома, а победа обязательно будет за Россией.

«Мы были рады приехать сюда и поддержать наших пацанов. И очень важно, что мы доносим до них те песни, которые им близки, которые родились во время спецоперации. У нас много авторских песен, которые мы исполняем для наших бойцов», - рассказали солисты ансамбля Андрей Бегун-старший и его сын Андрей Бегун.

В послужном списке коллектива с 2023 года имеется более 400 выступлений. Артисты исполняют как хиты фронтовой классики, так и собственно сочиненные произведения.

В то же время с Днем Победы в Курской области морские пехотинцы ТОФ поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы, вручив им подарки и цветы, выразив искреннюю благодарность.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #день победы #военные артисты #СВО #Ансамбль солистов инженерных войск ВС РФ
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