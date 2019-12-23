ЗРК «Бук» перехватили цели «противника»: кадры учений ВВО

В Бурятии проведено первое тактическое учение с расчетами зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» воинской части ПВО Восточного военного округа в рамках зимнего периода обучения. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

«В ходе практической части мероприятия военнослужащие на новейших комплексах "Бук" выполнили топографическую привязку, ввод исходных данных, осуществили перевод техники из походного положения в боевое», - говорится в пресс-релизе.

Личный состав ЗРК отработал задачи по подсветке целей и наведению ракет с помощью радиолокационной станции. Отмечается, что благодаря этой РЛС комплекс способен обстреливать одновременно несколько целей в лесу и горах. Также механики-водители боевых машин отточили навыки езды по заснеженным дорогам в условиях ограниченной видимости.

Многофункциональный высокомобильный ЗРК средней дальности 9К317 «Бук-М2» (по кодификации НАТО - SA-17 "Grizzly"(«Гризли»)) предназначен для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других аэродинамических летательных аппаратов.

Развитие продуктовой линейки ЗРК семейства «Бук» в 21 веке ознаменовалось поступлением на вооружение ПВО Сухопутных войск России сначала ЗРК «Бук-М2» (2008 г.), а затем - «Бук-М3» (2016 г.). Главное различие между ними заключается в замене ракет 3М317 на 9М317М. Несмотря на небольшое различие в обозначении (добавлен суффикс «М»), последняя представляет совершенно иное изделие, с сокращением массы на полторы сотни килограмм, общей длины более чем на тридцать сантиметров, диаметра корпуса с 400 до 360 мм. За счет легкости и компактности количество ракет, размещенных на СОУ, увеличилось с четырех до шести, на ПЗУ - с восьми до двенадцати.

Комплексы семейства «Бук» ранних модификаций получили боевое применение в Сирии.