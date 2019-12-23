Боевая подготовка и дальние походы кораблей: командующий Балтфлотом подвел итоги года

Наплаванность надводных сил Балтийского флота в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11 процентов, налет экипажей морской авиации - на шесть процентов, более чем на 100 процентов выполнен план боевой подготовки в армейском корпусе, рассказал командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов

По его словам, экипажи кораблей выполнили свыше 400 боевых упражнений - ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания.

«Было обеспечено постоянное присутствие сил Балтийского флота в его операционной зоне. Корабли и суда Балтийского флота совершили 10 дальних походов и вдали от родной земли успешно выполнили возложенные на них задачи, побывали в четырех океанах, 16 морях, 17 иностранных портах. Отряд кораблей во главе с СКР "Ярослав Мудрый" участвовал в совместных российско-индийских учениях "Индра-2019", а учебный корабль "Перекоп" с курсантами на борту совершил трансокеанский переход вокруг Евразии», - отметил Александр Носатов.

Он подчеркнул, что налет морской авиации флота в этом году превысил пять тысяч часов, экипажи самолетов и вертолетов выполнили свыше 2,3 тысячи боевых применений на полигонах Калининградской области и в акватории Балтийского моря.

В ходе боевой учебы активно использовались беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10», - запуски последних производились также и с бортов боевых кораблей.

«В соединениях и частях береговых войск и армейского корпуса было осуществлено более 3500 мероприятий боевой подготовки. Личный состав авиационных и мотострелковых соединений совершил свыше 3000 прыжков с парашютом. Еще около 5000 парашютных прыжков и более 20 морских десантов - на счету морских пехотинцев», - заявил адмирал.

По словам командующего, силы флота активно участвовали в межфлотских учениях «Океанский щит - 2019», эпизоды которого разыгрывались не только на море, но также в небе и на суше.

«Нельзя не сказать и об участии балтийцев в Армейских играх. Оно было весьма успешным: в 12 конкурсах профессионального мастерства наши команды заняли призовые места, а морские пехотинцы стали лучшими. Всеармейский и международный этапы конкурса "Морской десант" проходили на полигоне Балтийского флота Хмелевка», - добавил Носатов.

Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. В подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов.

Александр Носатов отметил, что Балтийский флот продолжает крепнуть и развиваться. Успешно действует сформированная год назад авиационная дивизия.

«В состав флота вошли малый ракетный корабль "Советск", вооруженный высокоточными ракетами "Калибр", и большой гидрографический катер "Александр Евланов". Полностью перевооружился и уже провел стрельбы новейшим комплексом ПВО "Тор-М2" зенитно-ракетный полк армейского корпуса. В общей сложности на флот поступили десятки единиц современной боевой техники», - подчеркнул он.

Продолжают вводится в строй новые и прошедшие ремонт казармы, столовые, спортивные комплексы. Сотни военнослужащих и членов их семей справили новоселье в служебных и приобретенных в собственность квартирах. Обеспечение постоянным жильем идет по программам субсидирования и ипотечного кредитования, - всего в этом году было приобретено около 500 квартир и индивидуальных жилых домов для военнослужащих.