Год военно-политической работы: Картаполов рассказал о результатах деятельности нового управления ВС РФ

Начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал об итогах работы своего управления, которому исполнился год. Среди прочего, этот период запомнился обновлением структуры военно-политических органов, а также появлением проекта доподготовки офицеров «Взвод».

Военно-политические органы в этом году появились во всех органах военного управления, в военных округах, на флотах, в соединениях и воинских частях Вооруженных сил, отметил Картаполов. В подразделениях численностью от 50 человек, добавил он, созданы должности заместителей командиров по военно-политической работе.

«Особо подчеркну, что 93 процента от общей численности специалистов нашей сферы трудятся в тактическом звене, проще говоря – работают с людьми, а не с бумагами, не сидят в кабинетах», - сказал глава ГВПУ.

В основе нового проекта «Взвод», пояснил Картаполов, лежала задача проверки ряда абсолютно новых наработок, внесенных в программы боевой подготовки, зачастую – в игровой форме. На полигонах, где проходил курс, отрабатывались уже когда-то решенные в бою задачи, однако этот опыт необходимо было трансформировать при помощи новых подходов.

«Самое главное, что все участники эксперимента получили новые умения и знания, которые они будут применять в процессе прохождения службы на своих штатных должностях, использовать в качестве методического подспорья в практической деятельности», - подчеркнул начальник ведомства.

Ранее Картаполов рассказал о новых методах подготовки военнослужащих с помощью так называемой «психологической полосы». Они разрабатываются для того, чтобы солдатам были не в новинку те ощущения, которые они могут испытать на поле боя.