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Хранители истории: в Центральном музее ВС РФ впервые показали уникальные экспонаты

Алексей Кошкин
18:14 20.12.2019
Среди реликвий ордена и знамена, архивные материалы и уникальные документы времен Великой Отечественной войны.
Хранители истории: в Центральном музее ВС РФ впервые показали уникальные экспонаты
© Фото: ТРК "Звезда"

Центральному музею Вооруженных сил 100 лет. В его запасниках хранятся уникальные архивные материалы, кино и фотодокументы, оружие, техника, редкие ордена и медали, в том числе и Орден Победы маршала Жукова.

Эти реликвии могут увидеть только посвященные, но в честь столетия музея сотрудники делают исключение. Ценность этих орденов Победы, не в платине, бриллиантах и рубинах, а в том, что ими наградили Жукова. Один из них - самый первый в ограниченной серии, врученный полководцу за освобождение правобережной Украины.

Рядом с орденами флаг, который развевался еще над советской базой в сирийском Тартусе, его передал музею министр обороны Сергей Шойгу. Сейчас Россия создала там настоящий форпост - современную военно-морскую базу. Музей выставляет не только исторические, но и современные реликвии и трофеи наших военных, которые борются с террористами в Сирии. Рядом стенды: Южная Осетия, Чечня, Абхазия, Афганистан, Вьетнам.  

«У нас развернута выставка к столетию. Она охватывает долгий путь пройденный музеем, она посвящена вчерашнему дню и сегодняшнему», - заявил старший научный сотрудник Центрального музея ВС России Сергей Виноградов.

Слоновая кость, на барабанах золотые орнаменты Кремля и Капитолия в Вашингтоне, а также портрет генерального секретаря на одном из них – все это о подаренных американцами Брежневу револьверах. Такие исторические богатства в фондах музея исчисляются десятками тысяч. Поэтому научные сотрудники открывают все новые экспозиции.

К юбилею победы здесь создают еще одну выставку – «Полководцы победы»: мундиры, личные вещи, малоизвестные фотографии командующих Великой Отечественной войны.

Здесь коллекция насчитывает почти 30 тысяч исторических и современных знамен. Каждой реликвии сотрудники обеспечивают специальные условиях хранения, а вскоре в парке «Патриот» откроется новый филиал Центрального музея Вооруженных Сил с грандиозной мультимедийной галереей «Дорога памяти». Каждый желающий сможет прислать фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны.

«Там будет интерактив, там будет и инсталляция, там так же будут подлинные предметы, которые довольно интересные. Мы постоянно получаем уникальные предметы и документы и разместим их там», - пообещал директор Центрального музея ВС России Александр Никонов.

В этом филиале будут размещены и исторические экспонаты времен войны, уникальные документы, оружие и многое другое, что еще никогда не выставлялось из запасников.

Экспозиция военной техники не имеет аналогов в мире. От бронетехники времен ВОВ до баллистических ракет. Музей принимает по 500 тысяч посетителей в год и судя по всему эта цифра к следующему юбилею музея вырастет в разы.

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