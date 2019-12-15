Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках стал главным храмом ВДВ

В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках прошел молебен в связи с присвоением ему статуса главного храма ВДВ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в храме будут проходить все торжественные церемонии с освящением боевых знамен, богослужения с военнослужащими, а священнослужители храма будут выезжать на полигоны и на учения.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков выступил перед гостями с приветственными словами.

«По благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Храму Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках присвоен статус Главного храма Воздушно-десантных войск. Этот исторический день войдет в летопись ВДВ. Главный храм Воздушно-десантных войск станет олицетворением исторического единства ВДВ, ветеранов и молодежи, духовным, учебно-методическим и просветительским центром для всех военнослужащих и членов их семей», - сказал он.

Военнослужащие и командный состав смогли приложиться к иконам и осмотреть достопримечательности храма.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы был построен в 1906 году. Он был единственный в Москве, построенным на средства военного ведомства Российской империи. В годы Великой Отечественной войны в храме располагалась гаупфахта, а с 1965 года – узел фельдьегерской связи.

В 2009 гаду началось восстановление храма благодаря командующему ВДВ генерал-полковнику Владимиру Шаманову. Уже в 2014 году он был освещен патриархом Кириллом.