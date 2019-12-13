Летчики палубных МиГ-29 уничтожили «противника» в ночном небе Заполярья

Летчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота выполнили учебные полеты в ночном небе Заполярья. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

На палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ в небо поднимались как опытные, так и молодые летчики. Они на практике отработали тактические приемы воздушного боя, уход от атак истребителей, а также перехват, сопровождение и условное уничтожение противника.

«Кроме отработки приемов ведения воздушного боя, палубные летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования истребителей с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок», - говорится в сообщении.

Полеты проходили ночью в сложных метеорологических условиях при низкой температуре воздуха.

Всего в полетах приняли участие восемь летчиков, были задействованы шесть самолетов, а также инженерно-технический состав и личный состав частей обеспечения полетов.

Выполнению полетов предшествовали тщательная подготовка авиационной техники, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, а также подготовка взлетно-посадочной полосы.