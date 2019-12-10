Военнослужащим ТОФ вручили ключи от 300 новых квартир во Владивостоке

Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) получили 300 новых квартир в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке. Как сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, дома были построены специалистами военно-строительного комплекса Минобороны.

В ближайшее время планируется заселить еще один дом на 190 квартир от Министерства обороны РФ. В целом к концу года во Владивостоке получат жилье 490 семей военнослужащих.

Микрорайон Снеговая падь был построен во Владивостоке по программе обеспечения жильем военнослужащих за четыре года. На территории 80 гектаров возведено 34 жилых дома.