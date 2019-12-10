Более 30 крупных учений проведут зенитчики ЗВО в следующем году

Более 30 военных мероприятий проведет в следующем году 76-я дивизия противовоздушной обороны ЦВО. Об этом сообщил командир дивизии генерал-майор Сергей Тихонов.

«В учебном периоде 2020 года мы планируем провести более 30 крупных мероприятий боевой подготовки. Из них самое крупное - учение с боевыми пусками из зенитного ракетного комплекса С-400, которое пройдет в конце лета на полигоне Ашулук в Астраханской области», - сказал Тихонов.

Тихонов отметил, что на мероприятиях будет применяться опыт, полученный в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

«Главной задачей для нас в прошедшем учебном году стала подготовка и участие в крупнейшем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", основной этап которого проходил в зоне ответственности дивизии», - сказал генерал. «Военнослужащие добросовестно и с большой ответственностью подошли к учебному процессу и несению боевых дежурств. Были проведены около 40 крупных мероприятий боевой подготовки, в том числе и с боевыми пусками ракет. Этот опыт был обстоятельно проанализирован и будет использоваться на практике в новом учебном году», - добавил он.

76-я дивизия ПВО - крупнейшее соединение противовоздушной обороны России в Центрально-Азиатском регионе, входит в состав Центрального военного округа. Ее воинские части и подразделения дислоцированы в регионах Урала, Поволжья и Сибири, штаб находится в Самаре.

Они оснащены современными и новейшими зенитными ракетными системами С-400 и «Панцирь-С1», радиолокационными комплексами нового поколения «Небо-М» и другими. В течение трех последних лет дивизия признавалась лучшим среди соединений противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ.