«Захват плацдарма»: участники «Взвода» форсируют реку ночью и в полном обмундировании
Совсем скоро участникам проекта «Взвод» предстоит выполнить вторую учебно-боевую задачу. Она носит название «Захват плацдарма» и пройдет в Волгоградской области на полигоне Прудбой.
На выполнение задачи военнослужащим отведут 48 часов. За это время им будет необходимо скрытно переправиться, провести разведку и совершить налет на командный пункт условного врага.
Это необходимо, чтобы подготовить почву для форсирования реки нашими основными силами.
В начале каждой учебно-боевой задачи офицеры-преподаватели выбирают лидера, то есть того, кто будет командовать «Взводом». Руководителем миссии «Захват плацдарма» станет глубинный разведчик с Черноморского флота.
Смотрите скоро на телеканале «Звезда».
Как участники «Взвода» выполнили первую учебно-боевую задачу на полигоне Раевский: