«Захват плацдарма»: участники «Взвода» форсируют реку ночью и в полном обмундировании

Совсем скоро участникам проекта «Взвод» предстоит выполнить вторую учебно-боевую задачу. Она носит название «Захват плацдарма» и пройдет в Волгоградской области на полигоне Прудбой.

На выполнение задачи военнослужащим отведут 48 часов. За это время им будет необходимо скрытно переправиться, провести разведку и совершить налет на командный пункт условного врага.

Это необходимо, чтобы подготовить почву для форсирования реки нашими основными силами.

В начале каждой учебно-боевой задачи офицеры-преподаватели выбирают лидера, то есть того, кто будет командовать «Взводом». Руководителем миссии «Захват плацдарма» станет глубинный разведчик с Черноморского флота.

Смотрите скоро на телеканале «Звезда».

Как участники «Взвода» выполнили первую учебно-боевую задачу на полигоне Раевский: