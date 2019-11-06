Слабым места нет: кадры отработки налета на пеший патруль «противника» юргинской разведгруппы

Накануне, 5 ноября, в Вооруженных силах РФ отметили День военного разведчика. Минобороны России по этому поводу опубликовало на своем YouTube-канале поздравительный ролик с самыми яркими кадрами различных учений и тренировок.

По случаю праздника военнослужащие демонстрировали свое мастерство в различных регионах страны. Так, под Волгоградом бойцы ЮВО показали рукопашный бой военных разведчиков, а в Абхазии во время учений был уничтожен лагерь «боевиков».

А в Новосибирске съемочной группе «Звезды» в День военного разведчика показали, как ведется в Новосибирском командном училище.

Тут учащиеся проходят стрелковые и водолазные тренировки, работают со снаряжением, при этом график и у курсантов, и у военнослужащих разведки плотный - тренироваться приходится даже в свой профессиональный праздник.

Как юргинская разведгруппа отрабатывает налет на пеший патруль условного противника, проходит полосу препятствий, проводит захват и обезвреживание за считанные минуты - смотрите в сюжете Максима Шевченко.