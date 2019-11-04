«Стрела Дружбы-2019»: экипажи ЗРК «Бук» и «Тор» заступили на боевое дежурство под Каиром

Совместные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» заступили на боевое дежурство в позиционных районах под Каиром в рамках учений «Стрела Дружбы-2019».

Дивизионы ЗРК совершили марши в указанные районы для прикрытия важных объектов в секторе ответственности. В свою очередь, египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты обеспечили маскировку техники на марше с помощью аэрозольной завесы.

На позициях дивизионы выполнили развертывание командных пунктов и радиолокационных станций для обнаружения воздушных целей, а также задачи инженерного оборудования, и организовали устойчивую защищенную связь.

На заключительном этапе учений будет проведена боевая стрельба из всех задействованных ЗРК по объектам, имитирующим воздушные цели на различных скоростях и высотах.

К учениям привлечены совместные дивизионы ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитных самоходных установок «Шилка-М4», а также переносных ЗРК «Игла-С» российского производства. Совместные учения войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводится впервые и проходит на территории учебного тактического центра ПВО Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября на севере Африканского континента.

Совместные учения были организованы в соответствии с планом международной деятельности Минобороны РФ на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В учениях от Минобороны РФ принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа.