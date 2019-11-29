Российские медики впервые выехали в отдаленный населенный пункт на севере Сирии

Нескольким десяткам жителей отдаленного населенного пункта на севере Сирии помогли военные врачи из российского медицинского отряда специального назначения, развернутого в городе Кобани.

Это был первый выезд мобильной бригады отряда медиков. Место работы - районный центр Тель-Газал, - поликлиника в поселке не работает вот уже несколько лет из-за нехватки врачей. Поэтому заболевания у людей, как правило, хронические. Российские врачи привезли самое современное оборудование. Кроме медицинской помощи, военные РФ продолжают оказывать помощь гуманитарную. В Тель-Газале раздали около 500 продуктовых наборов.

«В той тяжелой ситуации, в которой оказалась Сирия, особенно пострадала медицинская отрасль. Многие врачи покинули страну, сбежали отсюда. Поэтому нам очень нужны и специалисты и медикаменты. Хорошо, что помогла Россия, ваши врачи очень многому научили наших медиков. И еще они привезли очень много лекарств, которые сейчас на севере Сирии в дефиците. Вообще, если бы не помощь российских специалистов, мы бы столкнулись с намного более страшным кризисом», - отметил кардиохирург Талал Мараши.

Российские военные врачи уже пять дней работают на севере Сирии на базе военных полицейских около города Кобани и в военном госпитале в населенном пункте Камышли в провицнции Хасеке. За это время наши специалисты оказали медицинскую помощь шести сотням сирийцев.