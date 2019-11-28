Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел на учения с фрегатами ЮАР и КНР

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из порта Кейптаун для проведения совместных военно-морских учений России, Китая и ЮАР.

Маневры пройдут в Атлантическом океане у мыса Доброй Надежды, сообщает Министерство обороны РФ. Из Китая на учения прибыл фрегат «Вэйфан». Принимающая сторона задействовала фрегат «Аматолу».

Совместные тренировки продлятся два дня. Во время учений российские моряки вместе с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, в частности, будут освобождать «захваченные» суда, спасать людей, а также оказывать помощь терпящим бедствие судам.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, а также обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп.