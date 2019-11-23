Новобранцы Преображенского полка принесли присягу
Солдаты Преображенского полка стоят в почетном карауле у Кремля и принимают участие в церемониях встреч иностранных делегаций.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Более 200 новобранцев Преображенского полка приняли присягу. Торжественная церемония состоялась в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.
Все началось с 3D-инсталляции «Дорога к победе», посвященной ключевым сражениям Великой Отечественной войны. Свое напутствие перед началом службы новобранцам дали ветераны.
Затем призывники из нескольких регионов дали клятву на верность Родине. Теперь им предстоит нести службу в элитном подразделении. Солдаты 154-го Преображенского полка стоят в почетном карауле у стен Кремля, принимают участие в военных парадах и церемониях встреч иностранных делегаций.