Более ста уральских призывников начали службу на Дальнем Востоке

Призывники из Екатеринбурга отправились на службу. В общей сложности 200 уральцев направлены на Дальний Восток.

Большинство призывников обладают рабочими специальностями, что очень ценится в вооруженных силах - им можно будет без опаски доверить сложную военную технику.

Во время следования к местам службы призывники начали ревизию выданных им сухпайков. В них оказались паштет, шпик, кабачковая икра и другие продукты. Многие везут с собой продукты, переданные из дома, например пирожки.

В пути солдаты, не теряя времени, знакомятся с воинским уставом. В свободное время они также читают, играют в шахматы и шашки. В каждом вагоне за порядком следят дневальные.

Из Екатеринбурга до Владивостока эшелон следует на протяжении семи суток. Неделя будет зачтена будущим связистам и артиллеристам в армейский стаж.

В вагоне-ресторане призывников на время поездки обеспечивают всем необходимым: в меню - тефтели, макароны, супы, плов, напитки и многое другое. Готовят в вагоне гражданские повара, которые ни разу не повторяют блюд за все время поездки.

Повара дают гарантию, что в свои воинские части солдаты прибудут сытыми и здоровыми. Привыкать к официантам призывникам не стоит - в воинских частях самообслуживание. Но меню останется обширным.