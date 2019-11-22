В Финском заливе успешно спасли моряков после «пожара» на гидрографическом катере «Георгий Зима»

В Финском заливе «загорелся» большой гидрографический катер «Георгий Зима». Для ликвидации происшествия на палубу незамедлительно выдвинулись старший матрос, боцман и дежурные силы Ленинградской военно-морской базы.

По легенде учений команде не удалось своими силами справиться с возгоранием, поэтому они получили команду покинуть корабль. Главным в данной ситуации является не поддаваться панике, оказавшись на открытой воде. Для этого морякам дают четкие инструкции.

Учения в Финском заливе - комплексные, происходит отработка сразу множества сценариев и каждого элемента оказания экстренной помощи.

Аварийно-спасательные отряды присутствуют в каждом флоте. Они решают различные задачи, от сопровождения боевых кораблей при переходах до поисковых и водолазных работ, а также расчистки акватории и фарватеров.

По словам начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ Вячеслава Архипова, учения проводятся регулярно.

Прибывшие на место противопожарные суда устраивают катеру «холодный душ» из лафетных установок. Также к месту условного пожара подходит буксир, задача которого - отшвартовать аварийное судно в порт. К этой минуте моряки-спасатели уже окончательно потушили «возгорание».

Кульминацией масштабной спасательной операции стал массовый подбор моряков, эвакуировавшихся с катера на воду. Рейдовое судно выбрасывает для этого специальное устройство, за которое должны ухватиться люди. После того, как их извлекают из воды, спасательная операция считается успешной.