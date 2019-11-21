Атака диверсантов: в Крыму впервые провели учения морской военной полиции

Недавно сформированные подразделения морской военной полиции Черноморского флота провели учения по защите побережья от диверсантов. Свои навыки и умения военнослужащие продемонстрировали в одной из бухт Севастополя.

Учения проходили по следующему сценарию: во время погрузки военной техники диверсанты попытались напасть на военнослужащих. Условные нарушители должны были подойти с моря на скоростных катерах и обстрелять корабль, но полицейские перехватили их, сообщает Министерство обороны РФ.

Военные передвигались на быстроходных лодках БЛ-680, используя штатное вооружение и боевую поддержку с берега. В учениях были задействованы около ста полицейских, большой десантный корабль, бронетранспортеры БТР-80, военные КамАЗы и бронеавтомобили «Рысь».

Подразделения сформированы только в текущем году, это их первые учения, уточнили в военном ведомстве.