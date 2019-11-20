Шойгу рассказал о формировании проекта гособоронзаказа на 2020 год

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу рассказал об этапах формирования проекта государственного оборонного заказа на 2020 год. С соответствующим заявлением он выступил в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ сегодня, 20 ноября.

«В следующем году продолжим наращивать боевые возможности войск путем поставок вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники», - отметил Шойгу.

Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что уже к началу 2021 года части постоянной готовности должны быть обеспечены современными вооружениями и военной техникой не менее чем на 70%. Для того чтобы достигнуть таких показателей, следует в 2020 году направить две трети финансовых средств на закупку вооружения, добавил Шойгу.

«Предложения по гособоронзаказу сформированы с учетом результатов апробации более 300 основных образцов вооружения и военной техники в Сирийской Арабской Республике», - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, к настоящему времени идет подготовка к размещению заданий в 2020 году. Кроме того, был заблаговременно заключен ряд государственных контрактов. Также было обеспечено их эффективное сопровождение.

В заключение Шойгу выразил надежду, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году. Это, в свою очередь, будет гарантией сбалансированного оснащения армии и флота современными средствами вооруженной борьбы, заключил глава российского военного ведомства.