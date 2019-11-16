Правительство одобрило закон о денежном довольствии солдат-срочников

Кабинет министр одобрил для внесения в Государственную думу законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тысяч рублей. В эти выплаты входят оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу с представляющими гостайну сведениями.

Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте правительства России.

Согласно законопроекту, изменения предусматривается внести в статьи 2,3 и 4 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Данное решение было принято 14 ноября на заседании правительства после положительного эксперимента по унификации денежного довольствия солдатов-срочников, который проводился с 2012 по 2018 года по указу президента России и главы Министерства обороны.