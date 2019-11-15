Саперы на Северном Кавказе получили новейшие защитные костюмы ОВР-1 «Сокол»

Саперы на Северном Кавказе получили новейшие защитные костюмы ОВР-2 «Сокол». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Южного военного округа. Костюмы защищают военнослужащих от попаданий осколков во время взрыва боеприпасов, их надевают при обезвреживании мин и бомб.

В пресс-службе добавили, что бронированные элементы «Сокола» сделаны из легкого и высокопрочного полиэтилена, а забрало шлема выдерживает попадание девятимиллиметрового патрона, выпущенного с расстояния 25 метров. Комплекс защиты весит 8,5 килограмма. К костюмам прилагаются специальные транспортировочные сумки, комплекты нательного белья и боевые ножи «Взмах-3».

Всего в зоне ответственности ЮВО более 60 мобильных групп разминирования. Сейчас саперы занимаются поисками и разминированием неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны. Работы ведутся в местах, где когда-то шли ожесточенные бои.

Искать взрывоопасные предметы военным помогают собаки. К выполнению задач привлекаются более 500 военных и около 150 единиц автомобильной и специальной техники.