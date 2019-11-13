Предотвратить эпидемии: военные продезинфицировали тысячи домов в ДФО и Сибири

Сегодня, 13 ноября, военные химики отмечают профессиональный праздник - День войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Военнослужащие, занимающиеся ликвидацией последствий паводков в Иркутской и Амурской областях, Еврейской автономии и Хабаровском крае, подвели итоги своей деятельности.

Во избежание распространения вирусов и опасных инфекций военные с помощью специальных растворов уничтожали болезнетворных микробов в домах, сырых помещениях, на дорогах и участках. За три месяца специалисты войск РХБЗ продезинфицировали более 2,7 тысяч зданий, было обеззаражено более 350 километров дорог, 50 квадратных километров территорий, подвезено более 780 тонн питьевой воды.

В ходе паводка в этих регионах было подтоплено более 2,7 тысяч домов.

К работам привлекались десять отрядов ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа - около 350 военнослужащих и порядка 150 единиц техники, в том числе машины АРС-14 и АРС-14КМ. Работы велись днем и ночью.

Специалисты войск РХБЗ в десять раз перевыполнили план занятий по профессиональным предметам подготовки. Результаты достигнуты по итогам работ при ликвидации последствий паводка в Приамурье.