Вброд и на подвесном тросе через горную реку: миссия «Взвода» на основе реальных событий

Во время выполнения следующей учебно-боевой задачи участникам проекта «Взвод» предстоит пройти, казалось бы, непроходимые горные тропы, резкие спуски и подъемы. Новая миссия «Взвода», проходящая в Приэльбрусье, носит название «Захват опорного пункта в горном районе».

Тридцать человек - 4 девушки и 26 парней - должны будут выполнить миссию, которую придумали не телевизионные сценаристы, а офицеры с боевым опытом на основе реальных событий. В основе этой легенды - реальный бой в районе афганского города Джелалабад в 1987 году.

Тогда боевики заняли опорный пункт в горах. Чтобы их разбить, было принято решение обойти укрепрайоны через перевал и нанести удары в тыл. Советские войска застали противника врасплох и одержали победу, подорвав инженерные сооружения и уничтожив боевиков.

Аналогичная задача теперь стоит и перед «Взводом». На весь маршрут и захват базы условного противника есть всего часов 48 часов.

Смотрите скоро на «Звезде».