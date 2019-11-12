Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Взвод-2019 ТЕГИ

Вброд и на подвесном тросе через горную реку: миссия «Взвода» на основе реальных событий

Вадим Иванов
09:15 12.11.2019
В основу миссии лег реальный бой в районе афганского города Джелалабад в 1987 году. На выполнение задачи у офицеров - только 48 часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во время выполнения следующей учебно-боевой задачи участникам проекта «Взвод» предстоит пройти, казалось бы, непроходимые горные тропы, резкие спуски и подъемы. Новая миссия «Взвода», проходящая в Приэльбрусье, носит название «Захват опорного пункта в горном районе».

Тридцать человек - 4 девушки и 26 парней - должны будут выполнить миссию, которую придумали не телевизионные сценаристы, а офицеры с боевым опытом на основе реальных событий. В основе этой легенды - реальный бой в районе афганского города Джелалабад в 1987 году.

Тогда боевики заняли опорный пункт в горах. Чтобы их разбить, было принято решение обойти укрепрайоны через перевал и нанести удары в тыл. Советские войска застали противника врасплох и одержали победу, подорвав инженерные сооружения и уничтожив боевиков.

Аналогичная задача теперь стоит и перед «Взводом». На весь маршрут и захват базы условного противника есть всего часов 48 часов.

Смотрите скоро на «Звезде».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.11.2019, 19:39
SpaceX запустила в космос Falcon 9 с самым массивным грузом в истории
Дата12.11.2019, 04:00
Стрельба из огнеметов и дымовые завесы: войска РХБЗ провели учения под Волгоградом
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата11.11.2019, 13:34
Путин поручил расширить участие ОПК в нацпроектах
Дата12.11.2019, 02:27
«Калашников» впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Взвод-2019
09:15 Армия
Видео
Вброд и на подвесном тросе через горную реку: миссия «Взвода» на основе реальных событий
09:50 Армия
Видео
Бурные горные реки, отвесные скалы, ледник: новые испытания для «Взвода»
10:05 Армия
Видео
Пешком по раскаленной степи: как участники «Взвода» будут совершать налет на командный пункт
10:00 Армия
Видео
«Захват плацдарма»: участники «Взвода» форсируют реку ночью и в полном обмундировании
11:11 Армия
Видео
Полигон Прудбой: какое второе испытание предстоит участникам проекта «Взвод»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:50 В стране и мире
Данные клиентов ВТБ попали в Сеть на продажу
09:42 В стране и мире
Видео
Министр обороны Боливии подал в отставку
09:15 В стране и мире
Видео
Жених-альфонс из Ростова-на-Дону выманил у жертв несколько миллионов рублей
09:15 Армия
Видео
Вброд и на подвесном тросе через горную реку: миссия «Взвода» на основе реальных событий
09:03 В стране и мире
В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ожившая история: кадры испытаний восстановленного Т-34 на сложной трассе
Эксперты назвали марки сгущенного молока, не рекомендованного к употреблению
Видео
Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
Названа смертельная доза водки
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Видео
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.