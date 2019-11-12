Дизельная подлодка ТОФ атаковала субмарину «противника» в Японском море

Дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье, провели в Японском море учение, в ходе которого одна из субмарин применила торпедное оружие против подлодки условного противника.

«В рамках противолодочного тактического учения подводники отработали практические навыки по поиску и атаке "неприятельской" субмарины при двустороннем применении оружия», - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Одна из дизельных лодок проекта 877 скрытно вошла в назначенный район, обнаружила субмарину «противника» и атаковала ее одной практической торпедой.

«Вторая субмарина выполнила маневр уклонения с выходом в ответную атаку», - добавил Воскресенский.

Подводники осуществили отрыв от преследования «противником» с постановкой помех и ложных целей.

Действия подводных лодок обеспечивал большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» и катер-торпедолов.