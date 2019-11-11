Российские инспекторы проверят военный объект в Норвегии

В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует 12 ноября провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Норвегии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Инспекторы посетят военный объект Норвегии в месте его обычного расположения в мирное время. На брифинге они получат информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники», - отметил Рыжков.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.