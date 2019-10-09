Более 250 российских спортсменов выступят на Всемирных военных играх

Сборная команда Вооруженных Сил России готова к участию в VII Всемирных военных играх в Китае. Сегодня спортсменов торжественно провожали на соревнования в Центральном спортивном клубе армии. Участников Игр приветствовал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«У нас очень сильная сборная команда. В ее составе восемь действующих олимпийских чемпионов, 62 чемпиона мира, поэтому мы едем в Китай с очень хорошим бойцовским настроем. Будем бороться», - отметил он.

В программе соревнований 32 вида спорта, в которых примут участие более девяти тысяч военнослужащих из 110 стран. Российскую сборную представляют 257 спортсменов. Все они будут выступать под российским флагом.

«2015 год, Военные игры - это был заключительный старт, на котором я бегала почетный круг с российским флагом и слышала гимн. Поэтому для меня очень важно сейчас, в 2019 году, снова защищать честь клуба. Сделаю все возможное, чтобы мной гордился клуб, чтобы гордилась вся страна», - рассказала трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Всемирные военные игры пройдут в китайском городе Ухань с 15 по 27 октября.