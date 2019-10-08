Пакистанские военные посетили интерактивный музей «Россия - Моя история»

Организаторы военных учений «Дружба-2019» ознакомили военнослужащих спецподразделений Вооруженных сил РФ и Пакистана с историей России и Кубани в мультимедийном музейном комплексе «Россия - Моя история». Его возвели в прошлом году в Краснодаре.

Гостям представили экспозицию общей площадью более 7,5 тысяч квадратных метров. В 40 залах были представлены выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» (1914–1945 гг.) и «Россия - Моя история» (1945–2016 гг.), а также лекторий с интерактивными планшетами, проекторами, мониторами и кинозалами.

Кроме того, для зарубежных посетителей музея экскурсоводы на английском языке рассказали об истории региона, а также о культуре населяющих Кубань народов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По отзывам пакистанских военнослужащих наибольший интерес у них вызвали «живые книги», которые выглядят как настоящие, однако текст на их страницах появляется в момент прикосновения.

Совместные российско-пакистанские военные учения «Дружба-2019» проходят в период с 1 по 11 октября 2019 года и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.