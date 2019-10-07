Командующий Космическими войсками передал Боевое Знамя 15-й армии ВКС

Командующий Космическими войсками, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко поздравил личный состав 15-й армии ВКС во время вручения Боевого Знамени как олицетворения чести, доблести, славы и боевых традиций.

Головко подчеркнул, что передача знамени означает высокое доверие со стороны Министерства обороны России и признание огромного авторитета.

«Воинские знамена всегда были святыми для каждого русского солдата. С ними шли в бой, их оберегали и спасали. Я от всей души поздравляю вас с вручением Знамени», - отметил Головко.

Торжественная церемония состоялась в День Космических войск в центре управления объединения в Краснознаменске. Как сообщают в Минобороны РФ, знамя было передано командующему 15-й армией ВКС генерал-лейтенанту Андрею Вышинскому.