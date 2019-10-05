Эффектный полет «Стрижей» над Мурманском в честь Дня города сняли на видео
Жители Мурманска получили военный подарок на День города, увидев выступление истребителей пилотажной группы.
© Видео: aile_oile, Instagram © Фото: aile_oile, Instagram
В День города, 5 октября, летчики истребителей пилотажной группы «Стрижи» показали свое мастерство в Мурманске. 103-летие столицы Заполярья решили отметить, преподнеся мурманчанам военный подарок.
Лучше всего следить за мастерским пролетом самолетов, выстраивавшихся в фигуры высшего пилотажа, можно было у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», у здания морвокзала, а также с площади Пяти Углов.
Кроме того, у здания морвокзала встали корабли Северного флота, к которым открыли доступ для зрителей.