Эффектный полет «Стрижей» над Мурманском в честь Дня города сняли на видео

В День города, 5 октября, летчики истребителей пилотажной группы «Стрижи» показали свое мастерство в Мурманске. 103-летие столицы Заполярья решили отметить, преподнеся мурманчанам военный подарок.

Лучше всего следить за мастерским пролетом самолетов, выстраивавшихся в фигуры высшего пилотажа, можно было у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», у здания морвокзала, а также с площади Пяти Углов.

Кроме того, у здания морвокзала встали корабли Северного флота, к которым открыли доступ для зрителей.