Есть только в России: Булгаков рассказал о важности наплавных железнодорожных мостов

Только в России есть наплавные железнодорожные мосты - больше их нет ни у одной страны в мире. Они необходимы для организации беспрерывной переброски военной техники по территории государства. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Мы используем все виды транспорта для доставки войск, обеспечения войск - авиационный, железнодорожный, автомобильный. Но только в нашей стране есть наплавные железнодорожные мосты и больше ни у кого», - сказал Булгаков.

Напомним, во время активной фазы учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО военные навели 12 автомобильных и железнодорожных мостов, в том числе трехкилометровый мост через Волгу. Мосты навели одновременно на всех барьерных рубежах от Абакана до Волги - по ним в одно и то же время прошли эшелоны. Это крайне важно при выполнении задач по перегруппировке войск.