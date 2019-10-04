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Морпехи проводят учения с боевой стрельбой на Камчатке: видео

Наталья Вальханская
03:10 04.10.2019
Активная часть двустороннего бригадного тактического учения с боевой стрельбой морской пехоты Тихоокеанского флота проходит с 30 сентября на полигонах Камчатки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На Камчатке проходит активная часть двухстороннего бригадного тактического учения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с этапами боевой стрельбы в ходе которого морские пехотинцы предотвратили высадку морского десанта на побережье Тихого океана.

«На Камчатский полуостров военнослужащие и техника Приморского соединения морской пехоты на период учения были переброшены большими десантными кораблями ТОФ», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

 По данным разведки на первом этапе учения условный противник готовил плацдарм для высадки морского десанта. Этот эпизод был разыгран на тактическом поле полигона «Мокрые пески», где морские пехотинцы отработали действия подразделений в обороне, блокировав все попытки неприятельских сил высадиться на берег и закрепиться там.

«Морпехи встретили неприятеля огнем гаубичной самоходной батареи и бронетранспортеров БТР-82А, уничтожив передовой отряд морского десанта», - отметили в пресс-службе.

Для подавления целей в прибрежной акватории и на побережье были применены реактивные самоходные системы залпового огня «Град», танки Т-80БВ, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Нона».

«Действия обороняющихся поддержали истребители МиГ-31, имитировавшие воздушный налет и транспортно-боевые вертолеты Ка-29, которые применили неуправляемые авиационные ракеты», - добавил Воскресенский.

Крупнейшее в этом году учение морской пехоты флота проходит с 30 сентября на двух полигонах Камчатки. К нему привлечено 4000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой и специальной техники, десантные корабли, вертолеты и самолеты морской авиации ТОФ.

Учение является заключительным этапом межвидовой подготовки войск Тихоокеанского флота перед контрольной проверкой за летний период обучения.

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