«Стрела дружбы»: расчеты ЗРК «Бук» России и Египта провели первые совместные тренировки

Сводные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» России и Египта приступили к практическим действиям в сложных условиях африканской пустыни.

В ходе первых совместных практических занятий на комплексах «Бук», военнослужащие выполнили нормативы по посадке экипажа, включению аппаратуры, ориентированию и вводу исходных данных, переводу вооружения в различные степени боевой готовности.

«Общение и обмен опытом с египетскими военнослужащими на начальном этапе учения происходит с помощью переводчика, как на арабский, так и на русский языки», – пояснил начальник расчета самоходной огневой установки старший лейтенант Алексей Омельченко.

Он отметил, что все органы управления техники на русском языке, и это упрощает взаимодействие в составе сводного расчета.

«Все у нас получается с первых совместных действий», - подчеркнул Омельченко.

Кроме того, расчеты станции обнаружения целей выполнили нормативы по переводу техники из походного в боевое положение и обратно.

Первое совместное российско-египетское учение войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» проводится с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет.

В совместных учениях от Министерства обороны Российской Федерации принимает участие более 100 военнослужащих.