Работа для «Эпрона»: в Черном море прошли учения подводного флота

В Черном море прошли водолазные учения подводного флота.

Всего несколько минут есть у водолазов, чтобы спуститься на глубину в комфорте водолазной станции - на дне начинается тяжелая работа, всегда сопряженная с постоянным риском.

Основным судном Черноморского флота для подводных работ особого назначения является «Эпрон». Его командир Евгений Хрипков рассказал, что подобные суда изначально проектируются как многофункциональные.

«Сюда входит и спасение, и тушение пожаров, и буксировка. Очень мало существует судов, которые в себе могут все это объединить», - заявил он.

Глубинный поисково-спасательный отряд - это лучшие водолазы соединения. Выполняя поставленные перед ними задачи, все они испытывают сильнейшие нагрузки на организм.

Внутри корабля создан огромный тоннель переходов для перемещения по отсекам. Через специальные шахты можно перейти, к примеру, с правого борта на левый, и так же, не выходя из капсулы декомпрессии, передать через специальный шлюз какие-либо вещи. Восстанавливаются водолазы после тяжелых погружений также в специальных герметичных отсеках прямо на борту «Эпрона».